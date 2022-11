BMW Aktie News: BMW am Mittag im Minusbereich

Das Papier von BMW befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 84,04 EUR ab. Die BMW-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,54 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.639 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 24,36 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,50 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.176,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.471,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 26,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

