BMW Aktie News: BMW tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 90,16 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 90,32 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,22 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.176 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 115,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 21,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,79 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 110,05 EUR an.

Am 08.05.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,85 Mrd. EUR eingefahren.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,58 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

