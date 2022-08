BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Einbußen

Die BMW-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 73,24 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 73,03 EUR. Bei 75,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 940.234 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,71 EUR für die BMW-Aktie.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 7,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34.770,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.582,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 03.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 16,76 EUR fest.

