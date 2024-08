BMW Aktie News: BMW zieht am Nachmittag an

So entwickelt sich BMW

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 85,38 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,06 EUR zu. Bei 85,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 291.155 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 35,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,67 Prozent.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,82 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 106,15 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 36,94 Mrd. EUR, gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,74 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,61 EUR je Aktie aus.

