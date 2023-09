BMW Aktie News: BMW am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Zuletzt sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 96,91 EUR zu.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 96,91 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 97,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.120 BMW-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 17,08 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 68,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 29,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,30 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 37.219,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.770,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 03.11.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,58 EUR je Aktie belaufen.

