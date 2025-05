BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 79,60 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 79,60 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 79,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,98 EUR. Zuletzt wechselten 54.455 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 104,65 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,15 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,41 EUR für die BMW-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 07.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent verringert.

BMW wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 11,12 EUR im Jahr 2025 aus.

