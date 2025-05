BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,7 Prozent auf 78,12 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 78,12 EUR nach oben. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 78,30 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,70 EUR. Zuletzt wechselten 259.223 BMW-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 104,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 33,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,41 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,14 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 84,41 EUR.

Am 07.05.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. BMW dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,08 EUR je BMW-Aktie.

