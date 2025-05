BMW Aktie News: BMW verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 76,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 76,84 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 77,22 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.487 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 104,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 18,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,15 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,41 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 14.03.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,42 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie nach bestätigter Prognose fester - Gewinneinbruch in Q1

Investment-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Investment-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets