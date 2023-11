BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 92,55 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 92,55 EUR. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 92,55 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.969 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 14.06.2023 markierte das Papier bei 113,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 22,59 Prozent zulegen. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 82,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 11,23 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 108,20 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 03.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.458,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.176,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 02.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 18,32 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

