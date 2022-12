BMW Aktie News: BMW verteidigt Stellung am Vormittag

Mit einem Wert von 83,64 EUR bewegte sich die BMW-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 84,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 83,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.731 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 23,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 03.11.2022. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 27.471,00 EUR eingefahren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 22.03.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 26,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

