BMW Aktie News: BMW tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 29.07.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 79,73 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 79,81 EUR zu. Bei 78,89 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 604.891 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 20,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,36 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite standen 31.142,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 29.482,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 15,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

BMW: Mit Vollgas ins E-Zeitalter

Erste Schätzungen: BMW präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com