BMW Aktie News: BMW am Mittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BMW. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 84,26 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 84,26 EUR zu. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 84,36 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,48 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 152.479 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,98 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 7,45 Prozent sinken.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,82 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,09 EUR, nach 4,39 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

