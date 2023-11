BMW Aktie News: BMW gewinnt am Mittag an Boden

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 95,32 EUR.

Die BMW-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 95,32 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 96,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,09 EUR. Bisher wurden heute 384.916 BMW-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 113,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,03 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.12.2022 bei 82,16 EUR. Mit Abgaben von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 108,70 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 03.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,25 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.458,00 EUR – ein Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37.176,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BMW am 20.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,30 EUR je BMW-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

