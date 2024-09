BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 79,44 EUR nach.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 79,44 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 79,04 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,50 EUR. Zuletzt wechselten 335.617 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 13,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,70 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 13,87 EUR je BMW-Aktie.

