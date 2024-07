BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 85,76 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 85,76 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 85,66 EUR. Bei 86,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 461.514 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. 34,50 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 85,66 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,12 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,79 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 110,05 EUR je BMW-Aktie an.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,61 Mrd. EUR.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 16,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

