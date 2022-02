Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich fester

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 177,82 EUR. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 179,30 EUR aus. Bei 179,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 2.557 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 233,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 01.02.2021 auf bis zu 159,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 273,67 USD angegeben. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 7,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

