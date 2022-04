Boeing Aktie News: Boeing am Freitagmittag mit Kursabschlägen

Die Boeing-Aktie musste um 13:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 173,88 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 172,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,12 EUR. Zuletzt wechselten 942 Boeing-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (220,20 EUR) erklomm das Papier am 07.04.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 151,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,91 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 273,14 USD für die Boeing-Aktie.

Am 26.01.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -7,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -15,25 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,30 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,79 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2021-Finanzergebnisse wird am 26.01.2022 erwartet. Am 27.04.2022 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Boeing-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

