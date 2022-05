Boeing Aktie News: Boeing legt am Dienstagvormittag zu

Um 09:22 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 142,18 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 142,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 74 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 211,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 32,78 Prozent niedriger. Am 02.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 138,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 2,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,29 USD je Boeing-Aktie an.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,75 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Boeing ein EPS in Höhe von 5,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Qantas-Aktie steigt, Airbus-Aktie tiefer: Qantas plant längste Nonstop-Flüge der Welt - Großauftrag für Airbus

Experten sehen bei Boeing-Aktie Potenzial

Boeing-Aktie unter Druck: Boeing beginnt Geschäftsjahr mit Milliardenverlust - Neue 777X verzögert sich weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com