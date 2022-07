Boeing Aktie News: Boeing am Vormittag auf grünem Terrain

Die Boeing-Aktie konnte um 07.07.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 134,38 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 134,38 EUR. Bei 134,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 69 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 34,96 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 249,00 USD.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 13.991,00 USD in den Büchern – ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.217,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,811 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Juni 2022: Analysten sehen Potenzial bei Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Lufthansa- und Boeing-Aktien dennoch im Minus: Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com