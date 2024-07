Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Montagnachmittag

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 189,55 USD.

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 189,55 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 189,68 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 188,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 207.209 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 41,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 15,74 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 24.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,92 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,57 Mrd. USD.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Am 23.07.2025 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,247 USD je Boeing-Aktie.

