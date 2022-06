Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Die Boeing-Aktie notierte um 09.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 128,46 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 127,86 EUR ein. Bei 130,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 4.317 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 210,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,21 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,86 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.04.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,75 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

