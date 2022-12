Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Boeing-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 171,40 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,40 EUR. Bei 171,40 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 119 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (202,00 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 57,59 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 197,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.10.2022. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -6,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 15.956,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.278,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -7,925 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie tiefer: Letzte Boeing 747-Maschine wird ausgeliefert

Airbus-Aktie tiefer: Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com