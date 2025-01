Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 170,84 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 170,84 USD ab. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 170,45 USD. Bei 171,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 110.182 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 25,09 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 24,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,17 USD für die Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 23.10.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -2,70 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17,84 Mrd. USD – eine Minderung von 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,10 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.01.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -16,025 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

