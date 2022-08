Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 164,70 EUR. Bei 165,00 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 163,54 EUR. Mit einem Wert von 164,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.063 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,28 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 27.07.2022 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,86 Prozent auf 16.681,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16.998,00 USD umgesetzt.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -1,517 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie trotzdem leichter: Boeing-787-Flugzeuge dürfen wohl bald wieder fliegen - Schwäche bei Flugzeugauslieferungen

Airbus - Der steinige Weg zur Weltspitze

Boeing kann in Kürze die Dreamliner-Auslieferung offenbar wieder aufnehmen - Aktie gefragt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com