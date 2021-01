Boeing-Aktie aktuell: Boeing zeigt sich freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 170,58 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 170,80 EUR zu. Bei 170,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.079 Boeing-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 320,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2020 erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,72 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2020 erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 219,29 USD. Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,37 USD je Aktie.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

