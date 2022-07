Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie verlor um 12.07.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 135,68 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 135,60 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,60 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (206,00 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 34,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 109,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 23,80 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 249,00 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -0,811 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

