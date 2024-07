Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 182,82 USD ab.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 182,82 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 182,42 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 183,73 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.781 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 46,34 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 159,71 USD fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,71 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing gewährte am 24.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent verringert.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -1,131 USD je Boeing-Aktie.

