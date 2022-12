Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von Boeing gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 170,96 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 169,90 EUR. Bei 170,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.870 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,00 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 15,37 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 57,19 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 15.956,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.278,00 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -7,925 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie tiefer: Letzte Boeing 747-Maschine wird ausgeliefert

Airbus-Aktie tiefer: Airbus verabschiedet sich von Auslieferungsziel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com