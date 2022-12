Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:22 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 178,12 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 178,12 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 3.171 Stück.

Am 18.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 11,82 Prozent Luft nach oben. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 63,77 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,50 USD je Boeing-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 15.956,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.278,00 USD umsetzen können.

Am 25.01.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,925 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com