Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 178,90 USD.

Die Boeing-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 178,90 USD abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 178,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 178,90 USD. Bisher wurden heute 104.642 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 49,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 10,73 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,43 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 24.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,056 USD einfahren.

