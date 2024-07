Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 181,24 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 181,24 USD. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 181,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 183,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 109.240 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,62 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 159,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 13,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,71 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 24.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,92 Mrd. USD umgesetzt worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Boeing dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,267 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

