Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 147,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 146,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 148,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.326 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 28,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -1,380 USD einfahren.

