Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 156,28 USD ab.

Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 156,28 USD abwärts. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 154,86 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 245.498 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Mit einem Zuwachs von 71,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,86 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 0,91 Prozent sinken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 239,57 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -4,235 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

