Boeing Aktie News: Boeing im Aufwind

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 197,96 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 198,00 EUR. Bei 197,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 818 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2021 markierte das Papier bei 233,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 156,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.01.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 276,00 USD angegeben. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,71 USD je Aktie belaufen.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie legt zu: Boeings Unglücksflieger 737 Max steht in China wohl kurz vor Rückkehr

Boeing verliert bei Passagierjet-Auslieferungen Boden an Airbus - Aktien klettern

Boeing-Aktie steigt: Boeing sieht sich im Rennen um Flugzeug-Aufträge vor Airbus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com