Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Boeing zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 201,86 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 201,86 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 202,03 USD zu. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 200,04 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 144.494 Stück.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 218,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 7,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 128,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 36,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 218,40 USD.

Am 23.04.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,221 USD je Boeing-Aktie stehen.

