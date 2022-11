Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag fester

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 167,00 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,00 EUR zu. Bei 166,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.408 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.11.2021 auf bis zu 204,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 18,30 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 26.10.2022. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 15.956,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Boeing wird am 25.01.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -7,834 USD je Boeing-Aktie.

