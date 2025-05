Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus

19.05.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 205,08 USD abwärts.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 205,08 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 202,43 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 203,31 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 193.392 Stück gehandelt. Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 209,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,23 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 37,14 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 207,17 USD angegeben. Boeing veröffentlichte am 23.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,16 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,56 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 19,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt. Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie steigt: Boeing sichert sich Order in Katar Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren IAG-Aktie gesucht: Gewinn und Umsatzplus im ersten Quartal

