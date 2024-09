Boeing im Fokus

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag gesucht

19.09.24 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 156,21 USD.

Das Papier von Boeing konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 156,21 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 157,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 176.819 Boeing-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,54 USD. Dieser Kurs wurde am 22.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,27 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.09.2024 bei 154,02 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 1,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,57 USD je Boeing-Aktie aus. Boeing veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 23.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,484 USD je Aktie in den Boeing-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Boeing-Aktie gibt ab: Kosteneinsparungen geplant

