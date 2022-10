Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Um 12:22 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 141,00 EUR ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 140,02 EUR nach. Bei 141,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 201 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 31,75 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 29,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 204,40 USD.

Am 27.07.2022 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,37 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing 0,40 USD je Aktie generiert. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.681,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.998,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,854 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

