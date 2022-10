Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 142,84 EUR abwärts. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 140,44 EUR. Bei 142,86 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.967 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 206,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 30,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 108,76 EUR am 14.06.2022. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,40 USD für die Boeing-Aktie.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16.681,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.998,00 USD umgesetzt worden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 25.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -1,854 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

