Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 179,97 USD.

Das Papier von Boeing legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 179,97 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 182,67 USD zu. Bei 181,36 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 122.777 Boeing-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 48,66 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,71 USD für die Boeing-Aktie aus.

Am 24.04.2024 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Boeing am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -1,097 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

