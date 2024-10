Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing

Blick auf Boeing-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 153,54 USD.

Die Boeing-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 153,54 USD. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,00 USD nach. Mit einem Wert von 152,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 278.415 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Mit einem Zuwachs von 74,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 146,04 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 222,43 USD an.

Boeing gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -9,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 17,84 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,68 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -15,627 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

