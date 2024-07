Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Freitagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 186,19 USD nach oben.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 14,22 Prozent sinken.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,71 USD an.

Am 24.04.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,090 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

