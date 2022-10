Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag mit KursVerlusten

Die Boeing-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 144,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,76 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 145,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 283 Stück.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,93 Prozent. Am 14.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 108,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,10 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.07.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 16.681,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.998,00 USD umgesetzt worden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2022 wird am 26.10.2022 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,848 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

