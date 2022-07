Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochmittag nahe Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die Boeing-Aktie um 27.07.2022 12:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 153,78 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 156,18 EUR zu. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 153,06 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 156,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.617 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 41,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 234,75 USD.

Am 27.04.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.217,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 -1,079 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

