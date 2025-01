Kurs der Boeing

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut

28.01.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 181,74 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 181,74 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 185,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 181,80 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 663.293 Aktien. Am 02.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 214,57 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 18,06 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 24,58 Prozent sinken. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,010 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 207,17 USD angegeben. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 23.10.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,97 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 17,84 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,10 Mrd. USD umgesetzt worden. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026. Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -17,372 USD je Boeing-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Krise belastet Ryanair: Lieferverzögerungen verschärfen Probleme - Aktien legen dennoch zu Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 5 Jahren verloren Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Abschläge

