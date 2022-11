Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 171,60 EUR zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 171,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 169,82 EUR. Zuletzt wechselten 583 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2022 markierte das Papier bei 202,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,05 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 57,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 204,17 USD an.

Am 26.10.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,60 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 15.956,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15.278,00 USD umsetzen können.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -7,834 USD je Boeing-Aktie stehen.

