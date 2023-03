Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag in Grün

Um 15:52 Uhr ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 213,97 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 214,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 211,75 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.745 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 221,32 USD erreichte der Titel am 15.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 3,32 Prozent niedriger. Am 15.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,03 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 89,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 235,67 USD.

Boeing gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,69 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 19.980,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.793,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Boeing wird am 26.04.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 0,004 USD im Jahr 2023 aus.

