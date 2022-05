Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 12:22:00 Uhr um 2,2 Prozent auf 121,90 EUR ab. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 121,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.667 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.06.2021 bei 211,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 109,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,22 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 257,86 USD.

Boeing gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2023 5,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

