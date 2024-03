Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Plus

STOXX-Handel im Blick

Der Euro STOXX 50 gewinnt am Donnerstagmittag an Wert.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,51 Prozent stärker bei 5.025,72 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 4,325 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,840 Prozent stärker bei 5.042,32 Punkten in den Handel, nach 5.000,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5.021,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.058,91 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0,642 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4.775,31 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 4.524,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.03.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4.181,60 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 11,37 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.058,91 Punkten. Bei 4.380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,10 Prozent auf 26,52 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 31,65 EUR), BASF (+ 1,25 Prozent auf 52,53 EUR), Stellantis (+ 0,95 Prozent auf 26,90 EUR) und BNP Paribas (+ 0,93 Prozent auf 62,35 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,54 Prozent auf 441,10 EUR), UniCredit (-0,73 Prozent auf 33,66 EUR), Siemens (-0,58 Prozent auf 174,74 EUR), Sanofi (-0,38 Prozent auf 87,22 EUR) und TotalEnergies (-0,36 Prozent auf 62,82 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.636.833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 429,124 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net